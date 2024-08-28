Beşiktaş'ta Aboubakar Bilmecesi

Beşiktaş’ın yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamayan Vincent Aboubakar’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Son olarak Yunanistan takımı AEK’nın Kamerunlu golcü ile ilgilenmediği belirtildi.

Yunanistan basınından Sportime’ın aktardığı habere göre, AEK’nın istediği iddia edilen Aboubakar için kötü haber geldi. Haberde sarı-siyahlı kulübün Kamerunlu golcü ile ilgilenmediği ve Ludogorets forması giyen santrfor Kwadwo Duah’ı kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Aboubakar’ın Beşiktaş’la 1+1 yıllık sözleşmesi bulunurken, Kamerunlu yıldız yıllık 3 milyon 110 bin euro maaş alıyor.