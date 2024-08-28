Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Icardi'den Saatler Sonra İlk Paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'u evinde ağırladı. 3-2'lik skorla mağlup olan Galatasaray, rövanş maçında da umduğunu bulamadı. 1-0 yenilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, maçtan saatler sonra bu sabah sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Icardi paylaşımında "İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmanın tadı buruk ama bu sezon gidilecek uzun bir yol olduğunun ve önümüzde birçok hedef bulunduğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.