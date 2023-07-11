İşte Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı

Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıklarını sürdüğü kamp sürecinde yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

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İşte Beşiktaş’ın hazırlık maçları programı

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde bulunan Grassau kasabasında yaptığı çalışmalar ile sürdürüyor.

Kamp sürecinde 3 hazırlık müsabakasına çıkacak olan siyah-beyazlıların programı belli oldu. Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya ekibi Augsburg, Macaristan temsilcisi Mezökövesd Zsory ve Fransa takımı Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Kartal, hazırlık karşılaşmalarını Avusturya’da oynayacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçları programı TSİ şöyle:

15 Temmuz Cumartesi
16.00 Beşiktaş - Augsburg (Kufstein Arena)

18 Temmuz Salı
19.00 Beşiktaş - Mezkövesd Zsry (MGG Arena)

21 Temmuz Cuma
17.00 Beşiktaş - Strasbourg (MGG Arena)

Kaynak: İHA

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