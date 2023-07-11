Zaha'dan Fenerbahçelileri üzecek paylaşım

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sırada yer alan Wilfried Zaha'nın Crystal Palace'ta kalacağı şeklinde yorumlanan paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi.

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Zaha'dan Fenerbahçelileri üzecek paylaşım

Wilfried Zaha, kendisine teklif yapan takımlara kararını balayından sonra açıklayacağı cevabını vermişti. Crystal Palace, Fildişili yıldızı takımda tutmak için senelik yaklaşık 12 milyon euroluk bir sözleşme önermişti.

Fenerbahçe yönetimi ise taraftarların takımda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncu için bonuslarla birlikte 6.5 milyon euroya kadar çıktı. Son olarak teknik direktör Steven Gerrard’ın çalıştırdığı Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittifaq devreye girdi ama Zaha Avrupa’da kalmak istiyor.

'SENEYE GÖRÜŞMEK ÜZERE'

Tecrübeli oyuncu dün, çocuklarının Crystal Palace’ın stadı Selhurst Park’ın çimlerinde oynadığı ve arkadaki skorbordda, “Destekleriniz için teşekkürler. Seneye görüşmek üzere” yazan fotoğrafı, Facebook’ta kapak fotoğrafı yaptı.

KULÜBÜNDE KALACAĞI SİNYALİ

30 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi, sarı-lacivertli taraftarları endişelendirdi. İngiliz basınında yapılan yorumlarda da Zaha’nın bu paylaşımıyla Crystal Palace’ta kalacağının sinyalini verdiği vurgulandı.

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