Beşiktaş yıldız ismin sözleşmesini feshetti
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden olan 29 yaşındaki oyuncu Eric Bailly için sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar resmi hesaptan yaptığı açıklamayla Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimler arasında olan Fildişili oyuncu Eric Bailly için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI!
Yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
4 KEZ SAKATLIK YAŞADI
Siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana 4 kez sakatlanan Bailly, 64 gün sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon Beşiktaş ile 8 maça çıkan Bailly gol ya da asist katkısında bulunamadı.
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