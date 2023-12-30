Beşiktaş yıldız ismin sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimler arasında olan Fildişili oyuncu Eric Bailly için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI!

Yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

4 KEZ SAKATLIK YAŞADI

Siyah-beyazlı takıma geldiği günden bu yana 4 kez sakatlanan Bailly, 64 gün sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon Beşiktaş ile 8 maça çıkan Bailly gol ya da asist katkısında bulunamadı.