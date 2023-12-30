Real Madrid'de Arda Güler müjdesi

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'den sevindirici haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan milli yıldız antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Real Madrid'de Arda Güler müjdesi

Real Madrid antrenmanlara yeniden başlarken Arda Güler de takımla birlikte çalıştı. Noel'in ardından antrenmanlara başlayan Real Madrid'de Arda Güler de sahadaydı.

3 Ocak'ta Mallorca'yla karşılaşacak İspanyol devinde Arda Güler'in yanı sıra Vinicius Jr. Camavinga ve Carvajal da sakatlıktan dönen isimler oldu. Lucas Vazquez ise sırtındaki ağrı nedeniyle antrenmanın bir bölümünde yer alamadı.

Arda antrenmanın bir bölümünde grupla çalışırken geri kalan bölümünde ise bireysel çalıştı.

Sakatlıktan dönen dört oyuncunun da durumunun iyi olması dikkat çekti.

Real Madrid kulübünün web sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Lig liderinin seansı koşu ve ortak ısınma egzersizleriyle başladı. Daha sonra Ancelotti'nin oyuncuları top sirkülasyon çalışmaları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda oynanan maç ve koşu serisiyle sona erdi. Arda Güler seansın bir kısmını grupla tamamlarken, Lucas Vázquez ve Mendy çimlerde tek başına antrenman yaptı. Alaba, Militão ve Courtois ise iyileşme süreçlerine devam ediyor."

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