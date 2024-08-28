Beşiktaş Tur İçin Hazır

Beşiktaş, 3-3'lük Lugano maçının rövanşı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın son bölümünde taktik üzerinde duruldu.

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Beşiktaş Tur İçin Hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü. 5’e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Lugano maçının taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın saat 21.00’de İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

Kaynak: İHA

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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi
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