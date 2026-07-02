Beşiktaş Galibiyetle Başladı

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 mağlup ederek hazırlık dönemine galibiyetle başladı.

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Beşiktaş Galibiyetle Başladı
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X-Bionic Sphere'de oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı ekip; Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle başladı.

İKİNCİ YARIDA TÜM KADRO DEĞİŞTİ

Beşiktaş, ikinci yarıda ise Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Semih Kılıçsoy'dan oluşan kadroyla mücadele etti.

BEŞİKTAŞ'TAN 2-1'LİK GALİBİYET

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetti.

Kaynak: DHA

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