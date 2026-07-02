Beşiktaş Milli Yıldız Furkan Korkmaz'ı Kadrosuna Kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna dahil etti.

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Beşiktaş Milli Yıldız Furkan Korkmaz'ı Kadrosuna Kattı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen 28 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Furkan Korkmaz, profesyonel kariyerinde altyapısından yetiştiği Anadolu Efes'in yanı sıra Banvit, Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde de görev yaptı.

Kaynak: AA

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Beşiktaş Basketbol
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