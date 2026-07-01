Anlaşma Tamam, Ouattara Beşiktaş İçin İstanbul'da

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığını duyurduğu 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılması bekleniyor.

BONSERVİS BEDELİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı ekip, transfer için Monaco'ya 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi