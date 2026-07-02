Fotokapana Yakalanan Siyasetçi: CHP İlçe Başkanı ve Oğlu Kenevir Tarlasında Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da yasa dışı kenevir ekimi ve bakımı yaparken ormandaki fotokapan kameralarına yakalanan CHP Çüngüş İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Fotokapana Yakalanan Siyasetçi: CHP İlçe Başkanı ve Oğlu Kenevir Tarlasında Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde uyuşturucu imalatı ve yasa dışı ekimle mücadele kapsamında yürütülen gizli bir operasyon, siyaset dünyasını sarsan bir gözaltı kararıyla sonuçlandı.

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ormana yerleştirilen fotokapan görüntülerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğü tespit edildi.

Fotokapana Yakalanan Siyasetçi: CHP İlçe Başkanı ve Oğlu Kenevir Tarlasında Gözaltına Alındı - Resim : 1

CHP'Lİ BAŞKAN VE OĞLUNA GÖZALTI

Soruşturmada CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z.A. gözaltına alındı.

Fotokapana Yakalanan Siyasetçi: CHP İlçe Başkanı ve Oğlu Kenevir Tarlasında Gözaltına Alındı - Resim : 2

Aramalarda 10 kök kenevir, 14 tohum yatağı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Fotokapana Yakalanan Siyasetçi: CHP İlçe Başkanı ve Oğlu Kenevir Tarlasında Gözaltına Alındı - Resim : 3

OĞLUNDAN 'BABAMIN İLGİSİ YOK' SAVUNMASI

Z.A. ifadesinde kenevirleri kendisi için ektiğini, babasının ekimle ilgisinin bulunmadığını söyledi. Seyit Akdağ ise ruhsatsız tabancanın, hayatını kaybeden babasından kaldığını kaydetti.

Fotokapana Yakalanan Siyasetçi: CHP İlçe Başkanı ve Oğlu Kenevir Tarlasında Gözaltına Alındı - Resim : 4

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit Akdağ ile Z.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Diyarbakır CHP Gözaltı
Son Güncelleme:
Muğla Datça'da Şiddetli Deprem Muğla Datça'da Şiddetli Deprem
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Dönüm Noktası: 190 Klasörlük Dev Arşiv Ankara’da, Soruşturma Baştan Başlıyor Yazıcıoğlu Dosyasında Dönüm Noktası: 190 Klasörlük Dev Arşiv Ankara’da, Soruşturma Baştan Başlıyor
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Gebze'de Tüyler Ürperten Görüntü: Üst Geçitte Yarı Çıplak Halde Asılı Bulundu Gebze'de Tüyler Ürperten Görüntü: Üst Geçitte Yarı Çıplak Halde Asılı Bulundu
Sağlık Bakanlığı'ndan Flaş Karar! Aktar ve Marketlerde Satışı Yasaklandı! Artık Sadece Eczanelerde Bulunacak Aktar ve Marketlerde Satışı Yasaklandı! Artık Sadece Eczanelerde Bulunacak
Yurt Dışından Telefon Alanlara Kötü Sürpriz: IMEI Kuralları Değişti Yurt Dışından Telefon Alanlara Kötü Sürpriz: IMEI Kuralları Değişti
Ankara Valiliği NATO Tedbirlerini Açıkladı: Bu Araçların Girişi Yasaklandı İşte NATO Zirvesi Kapsamında Alınan Tedbirler
Ünlü Sihirbaz Tutuklandı: Evinden Çıkanlar Şoke Etti Ünlü Sihirbaz Tutuklandı: Evinden Çıkanlar Şoke Etti