Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı İçin Polonya’ya Uçtu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı için Shakhtar Donetsk ile karşılaşmak üzere Polonya’ya gitti. Siyah-beyazlılar, yarın TSİ 21.00’de Krakow’daki Reymana Stadyumu’nda mücadele edecek.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı İçin Polonya’ya Uçtu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşmak için Polonya’nın Krakow şehrine hareket etti. 31 Temmuz 2025 Perşembe günü TSİ 21.00’de Reymana Stadyumu’nda oynanacak müsabaka öncesi siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla yola çıktı.

Kafilede Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman Çağatay Abraş ve yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları da yer aldı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in belirlediği maç kadrosu şu isimlerden oluştu: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham ve Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk Maçı İçin Polonya’ya Uçtu - Resim : 1

Beşiktaş, ilk maçta İstanbul’da oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda turu geçmek için galibiyet ya da gollü bir beraberlik hedefliyor. Maç, Shakhtar Donetsk’in Ukrayna’daki savaş nedeniyle iç saha maçlarını Polonya’da oynaması sebebiyle Krakow’da yapılacak.

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Kaynak: İHA

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