Beşiktaş'tan Gedson Fernandes Açıklaması! KAP'a Resmen Bildirildi
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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