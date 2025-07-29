Beşiktaş'tan Gedson Fernandes Açıklaması! KAP'a Resmen Bildirildi

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes Açıklaması! KAP'a Resmen Bildirildi
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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