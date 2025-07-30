Bayern, Liverpool'un Yıldızına Servet Ödedi

Bayern Münih Liverpool forması giyen Luis Diaz'ı 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini açıkladı.

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Bayern, Liverpool'un Yıldızına Servet Ödedi
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Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Premier Lig ekibi Liverpool’dan Luis Diaz’ı 75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Alman devi yıldız oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bayern Münih’e transferi hakkında bir açıklamada bulunan Luis Diaz, "Bayern'in bir parçası olmak benim için çok şey ifade ediyor. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Yeni takımıma futbol tarzım ve kişiliğimle yardımcı olmak istiyorum. Amacım mümkün olan her şampiyonluğu kazanmak. Takım olarak her gün bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Liverpool'da 3.5 sezon forma giyen Diaz, Premier Lig'de 103 maçta sahaya çıkarken, 29 gol 18 asist kaydetme başarısı gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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