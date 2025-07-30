Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Transfer Müjdesi: 'Bugün Bile Olabilir'

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Fenerbahçe, Chobani ile yapılan sponsorluk anlaşması için bugün resmi imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transfer için de çarpıcı bir mesaj verdi.

Transfer için ayrı bir sponsorluk anlaşması yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya yanıt veren Ali Koç, “Bugün bile bir şeyler olabilir" diyerek taraftara mesaj verdi.

İmza töreninde konuşan Ali Koç, Chobani ile imzalanan anlaşmanın Türk spor tarihinde bir benzerinin olmadığını kaydederek, “Hamdi Ulukaya ile Davos'ta tanıştım. O zaman yönetici değildim. Telefonunda gösterdiği videoda çocukların Fenerbahçe formalı halleriydi. Beni çok etkilemişti. Chobani grubuna teşekkür ederim. Türkiye'de bir sponsorluk olarak en yüksek işbirliğidir. Stada ikinci kez sponsor ismi alıyoruz. Bu Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Avrupa'da en yüksek anlaşmalardan birini yaptık. Chobani ve Adidas sayesinde rekor sponsorluğa imza attık. Fenerbahçe ve Chobani yani iki dünya markası. Sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın transfer için sponsor olup olmayacağının sorulmasına yönelik soruyu da yanıtlayan Koç, 'Hamdi Bey şimdiden yapacağını yaptı zaten. Transfer konusuna gelirsek, bugün bile bir şeyler olabilir” dedi.

ATATÜRK STADI İSMİ NEDEN VERİLEMEDİ?

Stadyumun isminin neden Atatürk Stadı olup olmadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Koç, “Üzülerek şunu söylemek istiyorum, Atatürk Stadı için birden fazla başvurumuz oldu ve cevap verilmedi. Kamuda bir ay içinde cevap gelmezse, bir daha başvuru yapmanız gerekiyor. Yine başvurduk ama cevap alamadık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi