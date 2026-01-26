Beşiktaş KAP'a Bildirdi! Tammy Abraham'ın Bonservisi Roma'dan Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Kulübü, sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilen İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Abraham, siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 gol kaydetti.

ASTON VILLA'YA İMZA ATACAK

Abraham, kısa süre içerisinde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olacak. Siyah-beyazlılar bu transferden 21 milyon euro bonservis ücreti alacak. Aston Villa'dan Yasin Özcan da takas yoluyla Beşiktaş'a transfer olacak.

Beşiktaş, Abraham için Roma'ya sezon başında 2 milyon euro da kiralama ücreti ödemişti. Böylece İngiliz golcünün siyah-beyazlılara toplam maliyeti oyuncunun maaşı hariç 15 milyon euroyu buldu.

Kaynak: AA