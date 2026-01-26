Beşiktaş KAP'a Bildirdi! Tammy Abraham'ın Bonservisi Roma'dan Alındı

Beşiktaş Kulübü, Tammy Abraham için Roma'ya 13 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İngiliz futbolcu, kısa süre içerisinde 21 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya imza atacak.

Son Güncelleme:
Beşiktaş KAP'a Bildirdi! Tammy Abraham'ın Bonservisi Roma'dan Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş Kulübü, sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilen İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Abraham, siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 gol kaydetti.

ASTON VILLA'YA İMZA ATACAK

Abraham, kısa süre içerisinde Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olacak. Siyah-beyazlılar bu transferden 21 milyon euro bonservis ücreti alacak. Aston Villa'dan Yasin Özcan da takas yoluyla Beşiktaş'a transfer olacak.

Beşiktaş, Abraham için Roma'ya sezon başında 2 milyon euro da kiralama ücreti ödemişti. Böylece İngiliz golcünün siyah-beyazlılara toplam maliyeti oyuncunun maaşı hariç 15 milyon euroyu buldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Beşiktaş Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe Galatasaray Arasında Ali Koç Gerilimi! Okan Buruk'u Tehdit İddialarına Olay Yanıt Fenerbahçe Galatasaray Arasında Ali Koç Gerilimi! Okan Buruk'u Tehdit İddialarına Olay Yanıt
Şampiyonlar Ligi’nde Kırılma Anı: Tüm Türkiye Bu Maçı Bekliyor! Galatasaray’ın Avrupa Sınavı Şampiyonlar Ligi’nde Kırılma Anı: Tüm Türkiye Bu Maçı Bekliyor! Galatasaray’ın Avrupa Sınavı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü, Etkisi Günlerce Sürecek Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü
4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Sadettin Saran'dan Adaylık Kararı Saran'dan Adaylık Kararı
Kabus Gibi Çökmüşlerdi: 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe
Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı Özgür Özel'den, Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı