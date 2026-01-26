Sadettin Saran'dan Adaylık Kararı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın olağanüstü genel kurulda aday olmayacağı belirtildi.

Sadettin Saran'dan Adaylık Kararı
Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalmasının ardından kulisler hareketlendi. Neo Spor YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Sadettin Saran’ın sezon sonunda yapılması planlanan olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını öne sürdü.

Çelikler, Saran’ın son haftalarda oluşan beklentiyi kısa sürede kaybettiğini savunarak, "Mayıs’ta bırakacak. Aday falan değil. 15 günde bütün havayı yok ettin" ifadelerini kullandı. Sadettin Saran’ın mevcut yapılanmadan uzaklaşması gerektiğini söyleyen Çelikler, "Zaten gideceksen şimdi bırak" diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Sadettin Saran
