Şampiyonlar Ligi’nde Kırılma Anı: Tüm Türkiye Bu Maçı Bekliyor! Galatasaray’ın Avrupa Sınavı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının son haftası yaklaşırken, zirve ve üst tur hesapları aynı anda sahne alacak. Sarı-kırmızılılar, 28 Ocak Çarşamba akşamı İngiltere’de dünya devi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00’te başlayacak mücadele, Galatasaray’ın play-off turuna kalıp 16 yolunda ilerleyip ilerleyemeyeceğini netleştirecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Tarih: 28 Ocak 2026 Çarşamba

Saat: 23.00 (TSİ)

Stat: Etihad Stadyumu

Yayın: TRT 1 (Şifresiz)

AYNI SAATTE 18 DEV MAÇ

Şampiyonlar Ligi’nin son haftasında tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Gecenin öne çıkan eşleşmeleri arasında Barcelona–Copenhagen, Benfica–Real Madrid, PSG–Newcastle, Liverpool–Qarabağ ve Manchester City–Galatasaray yer alıyor.

DEVLERİN DEĞER KIYASLAMASI

Transfermarkt verilerine göre iki takım arasında ekonomik uçurum dikkat çekiyor.

Galatasaray kadro değeri: 324,35 milyon euro

Manchester City kadro değeri: 1,31 milyar euro

Galatasaray’ın en değerli ismi 75 milyon euroyla Victor Osimhen olurken, City’de zirvede 200 milyon euroyla Erling Haaland bulunuyor. Teknik direktörler cephesinde ise Okan Buruk ile Pep Guardiola’nın taktik savaşı sahne alacak.

PUAN TABLOSUNDA SON DURUM

Şampiyonlar Ligi’nde üst sıralar şu şekilde:

Arsenal (21), Bayern Münih (18), Real Madrid (15), Liverpool (15), Tottenham (14), PSG (13), Newcastle (13), Chelsea (13), Barcelona (13), Sporting (13), Manchester City (13), Atletico Madrid (13), Atalanta (13), Inter (12), Juventus (12), Borussia Dortmund (11), Galatasaray (10), Karabağ (10).

Galatasaray, Manchester City deplasmanından çıkaracağı puan ya da puanlarla ilk 24 içinde yer alıp play-off biletini almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların Avrupa’daki yol haritası, Etihad’daki 90 dakikanın ardından netleşecek.

