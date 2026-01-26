4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı

AK Parti MKYK toplantısında, Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül AK Parti’ye katıldı.

Son Güncelleme:
4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MKYK toplantısı öncesinde partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un parti üyeliğinden kesin olarak ihracına karar verildiğini duyurmuştu.

Başkan Karadavut ise yaptığı açıklamada AK Parti'ye geçtiğini bildirerek, bu nedenle ihraç edildiğini ifade etmişti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Flaş Suriye ve PKK MesajıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Flaş Suriye ve PKK MesajıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
AK Parti MKYK Toplandı AK Parti MKYK Toplandı
Saat Belli Oldu: DEM Parti, CHP'yi ziyaret edecek Saat Belli Oldu... DEM Parti, CHP'yi ziyaret edecek
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü, Etkisi Günlerce Sürecek Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü
4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Sadettin Saran'dan Adaylık Kararı Saran'dan Adaylık Kararı
Kabus Gibi Çökmüşlerdi: 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe 'Lavaş Piyasası' Operasyonunda Örgüt Liderine Kelepçe
Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı Özgür Özel'den, Bahçeli'ye 'Erken Seçim' Yanıtı