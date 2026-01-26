4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MKYK toplantısı öncesinde partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.

İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un parti üyeliğinden kesin olarak ihracına karar verildiğini duyurmuştu.

Başkan Karadavut ise yaptığı açıklamada AK Parti'ye geçtiğini bildirerek, bu nedenle ihraç edildiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA