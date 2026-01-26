Saat Belli Oldu: DEM Parti, CHP'yi ziyaret edecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.

Saat 10.30'da yapılacak görüşmenin ana gündeminin Suriye'de yaşanan son gelişmeler olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi