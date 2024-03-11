Beşiktaş, İsrail'e karşı kazan kaldırdı

Beşiktaş, EuroCup'ta karşılaşacağı İsrail temsilcisi rakibi Hapoel Tel Aviv'in oyuncusu Xavier Munford'un, uyuşturucu madde kullandığı alığı 21 günlük hapis cezasını az bularak, İsrail Basketbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

Beşiktaş, İsrail'e karşı kazan kaldırdı

Beşiktaş Kulübü, BTK EuroCup çeyrek finalinde karşılaşacağı Hapoel Tel Aviv'in ABD'li oyuncusu Xavier Munford'a uyuşturucu madde kullandığı için verilen 21 günlük cezaya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "BKT Avrupa Kupası çeyrek finalindeki rakibimiz Hapoel Tel Aviv'in basketbolcusu Xavier Munford'un, uyuşturucu madde kullanımından dolayı İsrail Basketbol Federasyonu tarafından eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 21 gün müsabakalardan uzaklaştırma cezası aldığını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

Verilen cezanın az olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sporun ruhuyla bağdaşmayan bu tip bir eyleme uygulanan yaptırımın, kulübümüz ile gerçekleşecek müsabakadan birkaç gün önce ve emsallerine göre oldukça düşük olacak şekilde 21 gün olarak açıklanması kabul edilemez bir durumdur. Açıklanan bu ceza, sporun ruhuna aykırı olan bu tür davranışların caydırıcılığına gölge düşürmekte ve söz konusu davranışların önünü açabilecek bir durumu doğurmaktadır. Ayrıca Hapoel Tel Aviv başantrenörünün bir röportajında numunenin aralık ayında alındığını söylemesi ama sonuçların şubat ayında açıklanması konuyla ilgili soru işaretlerini artırmaktadır. FIBA ve Avrupa Ligi kurullarının söz konusu durumla ilgili daha önceki emsalleri de göz önünde bulundurarak hakkaniyetli bir karar vereceklerini umuyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz."

ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Beşiktaş Emlakjet, BTK EuroCup çeyrek final ilk maçında 13 Mart Çarşamba günü Litvanya'da Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılar, son 16 turunda geçen senenin şampiyonu Gran Canaria'yı yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Kaynak: AA

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