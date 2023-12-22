Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain’in sakatlandığını açıkladı

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain’in, Alanyaspor müsabakasında aldığı darbe sonrası uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain’in sakatlandığını açıkladı

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain’in, Alanyaspor müsabakasında aldığı darbe sonrası uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş Futbol Sakatlık
Son Güncelleme:
FOX TV herkesi isyan ettirdi: Geri dönüş yok, ekrandan alınıyor FOX TV herkesi isyan ettirdi: Geri dönüş yok, ekrandan alınıyor
Süper Lig ekibine 2 dönem transfer ambargosu! Süper Lig ekibine 2 dönem transfer ambargosu!
Beşiktaş’a yarım sezonda antrenör dayanmadı: İşte Siyah beyazlıların ilgilendiği yabancı teknik direktörler İşte Siyah beyazlıların ilgilendiği yabancı teknik direktörler...
İddialı Kanal D dizisi final yaptı: Final kararının perde arkası sızdı İddialı Kanal D dizisi final yaptı: Final kararının perde arkası sızdı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması! Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu: İşte tüm illerin zeka sıralaması!
İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak' İslam Memiş, 'tatlı paranın acı tadını hep beraber tadacağız' diyerek uyardı: 'Dolar 55 lira olacak'
Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu: Zirvedeki burç şaşırttı! Partnerini en çok aldatan burçlar belli oldu
İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler İstanbul'da 19 ilçe saatlerce karanlığa gömülecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacak yerler
Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar! Merakla beklenen üç büyükşehirde son anket: İşte bu pazar seçim olsa kazanacak adaylar!