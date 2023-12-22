Beşiktaş’a yarım sezonda antrenör dayanmadı: İşte Siyah beyazlıların ilgilendiği yabancı teknik direktörler

Siyah beyazlıların teknik çalıştırıcı Rıza Çalımbay ile de yollarını ayırmasının ardından, yabancı teknik adamların isimleri gelmeye başladı.

Beşiktaş’a yarım sezonda antrenör dayanmadı: İşte Siyah beyazlıların ilgilendiği yabancı teknik direktörler

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş, dün sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybetmesinin ardından bu sezonki 3 antrenörüyle de yollarını ayırdı.

Siyah beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın görevinden aldı ve yerine yabancı bir teknik adam getirmeyi düşünüyor.

NTV Spor'dan alınan habere göre, Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın başına şu yabancı teknik direktör adaylarını getirmeyi planlıyor.

Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Ruud Van Nistelrooy, Frank de Boer, Bruno Genesio, Stanislav Cherchesov

YERLİDE TEK İSİM

2020-2021 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve takımını Süper Lig şampiyonu yapan Sergen Yalçın, Siyah beyazlıların başına yerli teknik direktör olarak düşünülen tek isim.

Kaynak: Gerçek Gündem

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