Beşiktaş ile Atletico Madrid'den özel maç

Beşiktaş, 6 Şubat’ta meydana gelen ve çok sayıda ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle 12 Nisan Çarşamba günü sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile özel maç yapacağını duyurdu. Müsabakanın geliri depremzedelere bağışlanacak.

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Beşiktaş ile Atletico Madrid'den özel maç

Beşiktaş, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için 12 Nisan Çarşamba saat 20.30’da Atletico Madrid ile dostluk maçı yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten taraftarlara yapılan açıklamada, Vodafone Park’ta oynanacak müsabakanın biletleri Passolig üzerinden satışa çıkarılacağı ve deprem bölgesine yapılacak okullara katkı sağlayabilecekleri duyuruldu.

Kaynak: İHA

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Beşiktaş Deprem
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