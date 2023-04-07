Göztepe son nefeste kaybetti

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde play-off serisinde Muratpaşa, Göztepe karşısında karar setini 20-18 kazanarak maçtan 3-2’lik setlerle galip ayrıldı. 

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Göztepe son nefeste kaybetti

GERÇEK GÜNDEM /

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nden Misli.com Sultanlar Ligi’ne çıkacak 2 takımın belli olacağı play-off serisinde yarı final maçları Bolu’da başladı. Serinin açılış maçında bigün 12.00'de Antalya temsilcisi Muratpaşa Belediyespor ve İzmir temsilcisi Göztepe karşı karşıya geldi.

Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk seti, Göztepe 25-19 önde kapadı. 
İkinci ve üçüncü setleri Muratpaşa, 25-17’lik skorlarla alırken dördünce sette gülen taraf Göztepe oldu. Göztepe, bu seti açık farkla 25-13 kazanarak setlerde durumu 2-2’ye getirdi.  

Karar seti nefes nefese bir mücadeleye sahne oldu. 

Sete iyi başlayan İzmir temsilcisi Göztepe, 3-0 öne geçtikten sonra ilk molasını alan Muratpaşa
seri yakalayarak 7-3 ön geçti. İki takımın büyük mücadelesine sahne olan sette skor 14-14’e geldi. Uzatmalarda maç iki takım arasında gidip gelirken Muratpaşa karar setini 20-18 kazanarak maçtan 3-2’lik setlerle galip ayrıldı. 

Bu sonuçla grubunu lider tamamlayarak play-off'a kalan Göztepe'nin, final biletini almak için play-off grubundaki kalan iki maçını da kazanması gerekiyor. Göztepe, kalan oki maçını cumartesi ve pazar günü oynayacak. 

 
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