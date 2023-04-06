Türkiye, Euro 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için aday oldu

Türkiye’nin 2028 ve 2032’de gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyası, 12 Nisan’da TFF tarafından UEFA’ya sunulacak.

Türkiye, Euro 2028 ve 2032'ye ev sahipliği yapmak için aday oldu

UEFA, 2028 ve 2032’deki Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak ülkeleri, ekim ayında açıklayacak. Euro 2028'e ev sahipliği yapmak için Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler, Euro 2032 için ise İtalya adaylık başvurusu yaptı.

Bakanlıktan tarafından yapılan açıklamaya göre; adaylık dosyasında Türkiye’de organizasyonun gerçekleştirileceği stadyumlar, konaklama, ulaşım, şehir altyapıları başta olmak üzere detaylı bilgiler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye bir spor ülkesidir. Başarımız sadece sahayla sınırlı değil. Özellikle uluslararası organizasyonlar noktasında çıtayı en yükseğe koymuş durumdayız. Her branştan en üst seviye şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz. Tesis kalitemiz, ulaşım ve konaklama altyapımız, genç nüfusumuz, seyirci potansiyelimiz. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde ülkemiz dünyanın en önemli spor destinasyonlarından biri olarak yıldız gibi parlıyor. Türkiye’nin spordaki bu dinamik ve öncü konumunun, Avrupa futbolunun milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyonu Euro 2028 ve Euro 2032’ye de çok önemli değer katacağını düşünüyorum."

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