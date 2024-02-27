Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 'deplasman tribünü kararı: Konuk takım taraftarı da maça girebilecek mi?

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar Günü saat 19.00’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1.914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 'deplasman tribünü kararı: Konuk takım taraftarı da maça girebilecek mi?

Süper Lig'in 28. hafta maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Galatasaray, 355. randevularına çıkacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 19:00'da başlayacak.

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, dev derbiye 1.914 Galatasaray seyircisinin alınmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Galatasaray Beşiktaş Süper Lig
Son Güncelleme:
Serdar Ali Çelikler hem kendini hem Vole'yi yaktı: RTÜK süre istedi, Trendyol sponsorluğu kesti Serdar Ali Çelikler hem kendini hem Vole'yi yaktı
Airfryer mı, fırın mı daha sağlıklı? Tartışmalara son noktayı uzmanlar koydu Airfryer mı, fırın mı daha sağlıklı? Tartışmalara son noktayı uzmanlar koydu
Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken çağrı: Adalet istiyoruz! Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken çağrı: Adalet istiyoruz!
Hakeme yumruk atan futbolcu tutuklandı Hakeme yumruk atan futbolcu tutuklandı
Lider Galatasaray’da kupa mesaisi Lider Galatasaray’da kupa mesaisi
Kaktüsün solmasını önlüyor... Kaktüs beslerken deneyin hızlıca çiçek açıyor Kaktüsün solmasını önlüyor... Kaktüs beslerken deneyin hızlıca çiçek açıyor
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu!
Karşı koymak neredeyse imkansız: En çekici 4 burç açıklandı En çekici 4 burç açıklandı
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu 115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu
İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı: "Esas hareketlilik bu partilerde" İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı
Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur' Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur'