Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 'deplasman tribünü kararı: Konuk takım taraftarı da maça girebilecek mi?
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, 3 Mart Pazar Günü saat 19.00’da Tüpraş Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisine 1.914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildiğini açıkladı.
Süper Lig'in 28. hafta maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Galatasaray, 355. randevularına çıkacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 19:00'da başlayacak.
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, dev derbiye 1.914 Galatasaray seyircisinin alınmasına karar verdi.
Kaynak: İHA
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