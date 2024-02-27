Serdar Ali Çelikler hem kendini hem Vole'yi yaktı: RTÜK süre istedi, Trendyol sponsorluğu kesti

Serdar Ali Çeliker'in VOLE isimli Youtube kanalında söylediği cinsiyetçi sözler, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tarafından yapılan yazılı açıklamada, Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası spor yayını yapan bazı mecralarda gerek kulüpleri gerekse hakem Abdülkadir Bitigen'i hedef alan açıklamalar ve hakaretler üzerine gerekli ön incelemelerin yapıldığı kaydedilerek, bu tür yayınların denetimi hususunda Youtube ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

RTÜK yönetiminin ilgili yayından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile görüştüğünü bildirilen açıklamada, “TFF Başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır. Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir. Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı “VOLE” isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu, bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK’ten lisans almalarının zorunlu olduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile İzin ve Tahsisler Dairesinin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan ‘VOLE’, lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde ise, platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Hakem kararlarıyla tartışmaların yaşandığı maçta Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Serdar Ali Çeliker, “Ahlaksızlık, şerefsizlik, tiyatro izliyoruz. Mustafa Savranlar, Kerem Demirbay gözünün önünde Erdoğan’ı tutup atıyor, faul bayrağı kaldıramıyorsun. O pozisyon az daha gol olacaktı. Gözünün önünde görmüyorsun bir de yalandan bakıyorsun. 3 kere sana “f… off” diyor duymuyorsun, görmüyorsun. Çünkü sen adam değilsin. Hakem değilsin adam da değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın. Karına sövseler “buyur abi akşam ben getireyim” diyeceksin. O haldesin. Çünkü siz ahlaksızsınız” demişti.

Programın sponsoru Trendyol, Çelikler’in tepki çeken sözleri sonrası Vole kanalıyla işbirliğini sonlandırdığını şu sözlerle duyurmuştu:

“Sporda saygı ve centilmenlik değerlerine bağlı kalmak, Trendyol olarak işbirliklerimizin temel prensibidir. Bu çerçevede, bir dijital spor kanalında sarf edildiğine üzülerek tanık olduğumuz ifadeler, kesinlikle tasvip edilemez. İlgili kanal ile olan iş birliğimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Çeliker ise gelen tepkiler üzerine yayınlarına bir süre ara verdiğini duyurmuş ve şunları söylemişti:

“Yaşadığım sıkıntılı birkaç günün ardından 26 Şubat günkü yayında maksadını aşan, üslubumla da örtüşmeyen ifadelerim oldu. Söz konusu yayında ve akabinde özür de diledim. Yaşananlardan ötürü çok üzgünüm. Lakin bir daha değerlendirdikten sonra kendi adıma yayınlara bir süre ara vermemin doğru olacağına kanaat getirdim. Vole ile de bu kararımı paylaştım. Bir süre aranızda olmayacağım. Herkes hakkını helal etsin.”

Kaynak: Gerçek Gündem