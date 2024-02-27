Lider Galatasaray’da kupa mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken, Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İHA