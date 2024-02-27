Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken çağrı: Adalet istiyoruz!

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçından önce sosyal medya hesabından bir duyuruda bulunarak, "Türk futbolu, her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor" dedi.

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Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken çağrı: Adalet istiyoruz!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek MKE Ankaragücü, adalet çağrısı yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk futbolu, her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz. Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı. Futbolu yönetenlere, Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarla mücadele etme hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. 114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak ayrıcalık değil, her kulüp için her karşılaşmada adalet istiyoruz."

Tek maç eleme usulüyle giden Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe, bugün saat 20:45'te karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası
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