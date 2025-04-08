Beşiktaş, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Zorlu Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31’inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla tamamlandı. Zorlu Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Siyah-beyazlılar, Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 10 Nisan Perşembe günü saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş Kasımpaşa
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi İçin Nefesler Tutuldu Derbi İçin Nefesler Tutuldu
Okan Buruk, Mourinho'ya Ateş Püskürdü: 'Neredeyse 'Helal Olsun' Diyecekler Okan Buruk Ateş Püskürdü: 'Neredeyse 'Helal Olsun' Diyecekler
En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor