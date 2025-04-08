Beşiktaş, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 31’inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla tamamlandı. Zorlu Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Siyah-beyazlılar, Rams Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 10 Nisan Perşembe günü saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA