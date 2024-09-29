Belçika'da Olaylı Derbi! Dirk Kuyt'ın Takımı Bozguna Uğradı, Maç Yarıda Kaldı!

Belçika Pro Lig'in 9. hafta maçı "Antwerp derbisi"ne sahne oldu. Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, Royal Antwerp deplasmanına çıktı.

Dirk Kuyt ile lige kâbus gibi bir giriş yapan ve 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik alan Beerschot, derbiye de kötü başladı.

Royal Antwerp 28. dakikada Ondrejka'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan ev sahibi 4 dakikada bulduğu 3 golle (58 ve 61 Chery, 62 Vincent Janssen) bir anda skoru 4-0'a getirdi.

Bu arada derbinin 74. dakikasında taraftarların sahaya meşale atmasının ardından görüş kısıtlandı ve maçın hakemi duman dağılana kadar takımları soyunma odasına gönderdi.

KALDIĞI YERDEN OYNANACAK

Yaklaşık 15 dakikalık ara sonrası derbi yeniden başladı ancak Beerschot taraftarlarının sahaya bir kez daha meşale atmasının ardından hakem maçı tamamlanmadan noktaladı. Belçika basınında yer alan habere göre derbi kaldığı dakikadan itibaren ileri bir tarihte oynanacak.

Haberde dev maçın pazartesi ya da salı günün oynanabileceği vurgulandı.

Öte yandan Belçika Futbol Federasyonunun Beerschot'a her halükarda ağır para cezası verip seyircisiz oynama gibi ek yaptırımlara hükmedeceği belirtildi.