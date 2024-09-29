Antalyaspor-Fenerbahçe Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, liderlik yarışındaki Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek.

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’a konuk olacağı mücadeleyi Cihan Aydın yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen üstlenecek.

Sarı-lacivertli ekipte Antalyaspor mücadelesi öncesinde takımın en skorer ismi Dzeko oldu. Bosnalı yıldız Union SG karşılaşmasında ikinci yarı oyuna girerken ligde ise 5 gollük katkı verdi.

ALEX DE SOUZA, FENERBAHÇE'YE KARŞI

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Alex de Souza’nın çalıştırdığı Antalyaspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Ev sahibi takım ligde bu sezon savunma hattında sıkıntılar yaşarken kalesinde 12 gol gördü. Süper Lig’in kalesinde en fazla gol gören takımlarından olan Antalya ekibi rakip fileleri ise 9 kez sarstı.

ANTALYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşması 29 Eylül Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11

Antalyaspor: Piric, Thalisson, Erdal, Güray, Djenepo, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Mert, Segovia, Veysel.

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Dzeko.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig’de 6 hafta geride kalırken Fenerbahçe topladığı 13 puanla ezeli rakibi Galatasaray’ın ardından sıralamada 2. basamakta bulunuyor.

Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı konuk edeceği hafta puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe sahaya üç puan hedefiyle çıkacak.