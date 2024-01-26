Bayern Münih'ten Sacha Boey için rekor teklif: Galatasaray'da ayrılık kapıda

Galatasaray'ın 2021 yılından beri kadrosunda bulunan ve özellikle son 2 sezondur takımın yükselişinde büyük katkıda bulunan Sacha Boey, Bayern Münih'e gitmeye çok yakın.

Geçtiğimiz sezondan bu yana hızlı bir yükseliş gösteren 23 yaşındaki Fransız sağ bek, Avrupa'daki takımların iştahını kabartıyordu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Bayern Münih’in Sacha Boey’i Münih’e getirmek için kiraladığı özel jet, Atatürk Havalimanı’na indi.

Boey'in bugün TSİ ile 15.00’te Münih’de olacağı ve Bayern Münih için sağlık kontrolünden geçeceği belirtilmişti.

Sabuncuoğlu, Bayern Münih'in Sacha Boey için teklifini güncellediği, bonuslarla birlikte 30 milyon euro teklif ettiğini duyurdu.

Galatasaray teklifi düşündüğünü ve Boey'in planlanan uçuşunun Sarı kırmızılı yönetim tarafından askıya alındığını ekledi.

Anlaşma aşamasında olduğu için özel jetin Boey'i beklediği söylendi.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt'ta genç oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sacha Boey, Galatasaray forması ile çıktığı 59 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem