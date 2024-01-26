Fenerbahçe anlaşmaya vardı: Çağlar Söyüncü bugün İstanbul'a geliyor

Süper Lig lideri Fenerbahçe, savunma hattını güçlendiriyor.

Dijku'nun Afrika Kupası'ndan yeni gelmesi Becao'nun ciddi bir sakatlıktan dönmesi sebebiyle, Leonardo Bonucci ile anlaşan Sarı lacivertliler, milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaştı.

Söyüncü ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, Atletico Madrid ile görüşmelerinde de mutlu sona ulaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, milli oyuncu Çağlar Söyüncü, sağlık kontrolü ve resmi imza için bugün İstanbul’da olacak.

BİR KEZ DAHA BULUŞTULAR

Türkiye'nin futbolcu üretim fabrikası olan Altınordu tedrisatından çıkan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, daha önce İngiltere Premier League ekibi Leicester City'de forma giymişlerdi.

Çağlar Söyüncü, Altınordu sonrası Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid formalarını giydi.