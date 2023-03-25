Bayern Münih’te Thomas Tuchel dönemi!

Bayern Münih, Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile anlaştıklarını açıkladı.

Bayern Münih’te Thomas Tuchel dönemi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 35 yaşındaki Julian Nagelsmann ile boşalan teknik direktör koltuğuna bir diğer 49 yaşındaki Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel’i getirdiğini açıkladı.

Bayern Münih, Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alman hoca pazartesi günü yeni takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkacak.

TUCHEL'İN KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Tuchel, Chelsea ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kulüpler Kupası; Borussia Dortmund ile 1 Alman Kupa şampiyonu; Paris Saint-Germain ile 2 Fransa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Almanya
Denizlispor'da, Giray Bulak ile yollar ayrıldı! Denizlispor'da, Giray Bulak ile yollar ayrıldı!
San Marino, 33 yılda 1 galibiyet aldı! San Marino, 33 yılda 1 galibiyet aldı!
FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru
Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi
ÇOK OKUNANLAR
Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek!
AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı! AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı!
7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber 7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber
Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi! Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi!
Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!