Batman Petrolspor, Adana 01 FK’yı Evinde Geçti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor, ligin 26'ncı haftasında evinde ağırladığı Adana 01 FK'yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 58’e yükseltti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ter döken Batman Petrolspor, ligin 26'ncı haftasında Adana 01 FK'yı Batman Şehir Stadyumu’nda ağırladı.
Karşılaşmada Batman Petrolspor, 45'inci dakikada Atabey Çiçek'in attığı golle skoru 1-0’a getirirken. ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı.
Maçın ikinci yarısında her iki takım da skor üretemeyince maç 1-0’lık skorla sona erdi. Bu maçla birlikte Batman Petrolspor, puanını 58'e çıkardı.
Kaynak: DHA
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