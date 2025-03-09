Fosfat Spor’dan 14. Beraberlik

TFF 3. Lig 2. Grup’ta forma terleten Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfat Spor Kulübü’nde kötü gidişat engellenemiyor. Ligin 22. haftasında bir kez daha sahadan beraberlikle ayrılan Fosfat Spor, bu sezonki 14. beraberliğini aldı.

Üçüncü teknik direktör değişikliğine giden Fosfat Spor, 3. Lig’de çıktığı 22 müsabakada 14 beraberliğini yanı sıra 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde edebildi.

Fosfat Spor, bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Aldığı kötü sonuçların ardından Fosfat Spor, play-off potasının 6 puan gerisinde kaldı.

Kaynak: İHA