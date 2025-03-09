Kulaspor Evinde Çok Rahat

Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu’nda Kulaspor, 16. haftada Kula 4 Eylül Şehitleri Stadyumu’nda ağırladığı Selendi Belediyespor'u 4-0’lık skorla mağlup etti.

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Kulaspor Evinde Çok Rahat

Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu’nda Kula’yı temsil eden takımlardan biri konumunda bulunan Kulaspor, ligde 8. sırada olan ve küme düşmeme mücadelesi veren Selendi Belediyespor’u evinde ağırladı.

Kula 4 Eylül Şehitleri Stadyumu’nda oynanan mücadelede Kula ekibi 8. dakikada Enes Çakır’ın bulduğu golle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında kurduğu üstünlüğü sürdüren Kulaspor 22. dakikada Ahmet Gürcan’ın bulduğu golle mücadelede durumu 2-0’a getirdi ve maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Kulaspor Evinde Çok Rahat - Resim : 1

Karşılaşmanın ikinci devresinde de rakibi karşısında oyun üstünlüğünü elinde tutan Kulaspor, 52. dakikada Kaptan Bekir Gökoğlan’ın ve 69. dakikada da Enes Çakır’ın bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Kulaspor ekibi ligdeki puanını 28’e yükseltirken, 3. sıradaki yerini korumasını bildi.

Kaynak: İHA

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