Başakşehir ile Kayserispor 31. Kez Karşı Karşıya

Kayserispor; Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda galibiyet arayacak. Başakşehir Futbol Kulübü'nün konuğu olacak sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Bu sezon oynadığı 6 maçta henüz galibiyeti olmayan Kayserispor, geçen sezon mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenmek istiyor. Kayserispor ile Başakşehir FK, Süper Lig tarihinde 30 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 10 kez kazanırken 13 kez de kaybetti. 7 maçta da iki takım birbirine üstünlük kuramadı. İki takım arasında geçen sezon oynanan müsabakalarda Kayserispor rakibine yenilmezken, 1 kez kazanıp 1 kez berabere kaldı. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2023/2024 Başakşehir FK-Kayserispor 2-3

2023/2024 Kayserispor-Başakşehir FK 0-0

2022/2023 Kayserispor-Başakşehir FK 1-0

2022/2023 Başakşehir FK-Kayserispor 2-0

2021/2022 Kayserispor-Başakşehir FK 1-0

2021/2022 Başakşehir FK-Kayserispor 0-1

2020/2021 Başakşehir FK-Kayserispor 0-0

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir FK 2-0

2019/2020 Başakşehir FK-Kayserispor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir FK 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir FK 1-1

2018/2019 Başakşehir FK-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir FK-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir FK 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir FK 0-1

2016/2017 Başakşehir FK-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir FK-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir FK 0-1

2012/2013 Başakşehir FK-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir FK 0-1

2011/2012 Başakşehir FK-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir FK 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir FK 3-2

2010/2011 Başakşehir FK-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir FK 1-1

2009/2010 Başakşehir FK-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir FK-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir FK 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir FK 1-2

2007/2008 Başakşehir FK-Kayserispor 1-1





Kaynak: İHA