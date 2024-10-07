Barış Alper'e Rekor Zam! Rakiplerine Artık Zirveden Bakacak...

Galatasaray'ın geçen yıl büyük övgü alan sağ kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz hakkında transfer iddiaları gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılı kulübün, bu sezon mutlu görünmediği söylenen 24 yaşındaki yıldız futbolcu için maaş zammı hamlesi yapacağı öğrenildi. Sözleşmesi geçen sezonun başında 2027 yılına kadar uzatılan 24 yaşındaki oyuncunun maaşına büyük bir zam geliyor.

Spor programcısı Haluk Yürekli, 343 Youtube kanalında, Barış'ın maaşının 10 milyon TL'den 2 milyon euroya (75 milyon TL) çıkarılacağını söyledi. Kontratının 3 sene daha süresi olan oyuncu, bu zamla birlikte yerli futbolcular arasından en çok kazanan yıldız olacak.

'BARIŞ, BAŞKANIN O SÖZÜNE BOZULDU'

Haluk Yürekli, Barış'ın moralinin bozuk olduğundan bahsederken, "Barış Alper, Dursun Özbek'in, 'Barış için teklif gelmedi' sözüne bozulmuş. Nottingham Forest'ın transferin son günü 20 milyon euro + bonuslar içeren teklifi kabul edilmeyeceği için Dursun Özbek'e söylenmemiş" dedi.