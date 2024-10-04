Barış Alper Yılmaz İddiaları Çok Konuşulacak! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın 'Hızı'nı Kesti, Taraftar Çılgına Döndü

Galatasaray'da bir küs bir barışık olan arkadaşlar Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Barış Alper'in ara transfer döneminde sarı-kırmızılı formayı çıkaracağı öne sürülürken Kerem'in bu işte parmağı olduğu iddiaları Galatasaray camiasını kızdırdı. En dikkat çeken şey ise Barış Alper'in transfer olacağı iddia edilen takım...

Barış Alper Yılmaz İddiaları Çok Konuşulacak! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın 'Hızı'nı Kesti, Taraftar Çılgına Döndü

Galatasaray'ın başarılı iki oyuncusu olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun arkadaşlıkları çok konuşulmuştu. Hatta bir ara küstükleri, maçlar dışında herhangi bir iletişimlerinin kalmadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların yayılması sonrası bir klasik olarak yaptıkları beraber tribünleri selamlamayı bile yapmamaya başlamışlardı.

Barış Alper Yılmaz İddiaları Çok Konuşulacak! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın 'Hızı'nı Kesti, Taraftar Çılgına Döndü - Resim : 1

Bu durum taraftarın dikkatini daha çok geçmeye başlamışken barıştıkları iddiaları konuşulmaya başlamıştı. Tam da bu sıralarda Kerem, bir anda Benfica'ya transfer oldu. Şu sıralarda Portekiz manşetlerini süsleyen ve performansıyla göz dolduran Kerem'den sonra Barış Alper ile ilgili de transfer iddiaları spor camiasına bomba gibi düştü.

Barış Alper Yılmaz İddiaları Çok Konuşulacak! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın 'Hızı'nı Kesti, Taraftar Çılgına Döndü - Resim : 2

Özellikle Kasımpaşa maçındaki performansıyla eleştirilen Galatasaray'ın hızı Barış Alper Yılmaz'ın ara transfer döneminde sürpriz bir anlaşmayla sarı-kırmızılı kulüpten ayrılacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bu transferin Benfica'ya gerçekleşeceği de öne sürülenler arasında.

Barış Alper Yılmaz İddiaları Çok Konuşulacak! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın 'Hızı'nı Kesti, Taraftar Çılgına Döndü - Resim : 3

Bir küs bir barışık olduklarına dair haberlerle gündeme gelen ikilinin arasının düzeldiğini kanıtlayacak derecede bir iddia daha konuşuluyor. O da Barış Alper'in transfer sürecinde Kerem'in etkili olduğu yönünde.

Barış Alper Yılmaz İddiaları Çok Konuşulacak! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın 'Hızı'nı Kesti, Taraftar Çılgına Döndü - Resim : 4

Benfica'ya gitmeden önce Galatasaray taraftarıyla arasına mesafe giren Kerem Aktürkoğlu, bu kez de Barış Alper'in transfer iddialarıyla şimşekleri üstüne çekti. Ortalığı karıştıran iddialara ise Barış Alper'den herhangi bir açıklama gelmiş değil.

Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz İtirafı: "Söylenenler Yalan"Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz İtirafı: "Söylenenler Yalan"Spor

Barış Alper ve Semih'e Premier Lig Ekibi Kancayı TaktıBarış Alper ve Semih'e Premier Lig Ekibi Kancayı TaktıSpor

Etiketler
Galatasaray Barış Alper Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Benfica transfer
Formula 1'in Arkasında Artık Lüks Marka Devi Var! 1 Milyar Dolarlık İmza Atıldı F1'in Arkasında Artık Lüks Marka Devi Var!
Beşiktaş, Avrupa'da İstediğini Bulamadı Beşiktaş, Avrupa'da İstediğini Bulamadı
Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Bırakıyor Tanesi 100 TL'den Satılıyor! Bir Ağaçtan 70 Bin TL Para Bırakıyor
Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu Maya Beklemek Yok! 5 Dakikada Hazırlanan Simit Poğaça Yapmanın Yolu