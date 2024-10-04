Barış Alper Yılmaz İddiaları Çok Konuşulacak! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın 'Hızı'nı Kesti, Taraftar Çılgına Döndü

Galatasaray'ın başarılı iki oyuncusu olan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun arkadaşlıkları çok konuşulmuştu. Hatta bir ara küstükleri, maçlar dışında herhangi bir iletişimlerinin kalmadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların yayılması sonrası bir klasik olarak yaptıkları beraber tribünleri selamlamayı bile yapmamaya başlamışlardı.

Bu durum taraftarın dikkatini daha çok geçmeye başlamışken barıştıkları iddiaları konuşulmaya başlamıştı. Tam da bu sıralarda Kerem, bir anda Benfica'ya transfer oldu. Şu sıralarda Portekiz manşetlerini süsleyen ve performansıyla göz dolduran Kerem'den sonra Barış Alper ile ilgili de transfer iddiaları spor camiasına bomba gibi düştü.

Özellikle Kasımpaşa maçındaki performansıyla eleştirilen Galatasaray'ın hızı Barış Alper Yılmaz'ın ara transfer döneminde sürpriz bir anlaşmayla sarı-kırmızılı kulüpten ayrılacağı iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bu transferin Benfica'ya gerçekleşeceği de öne sürülenler arasında.

Bir küs bir barışık olduklarına dair haberlerle gündeme gelen ikilinin arasının düzeldiğini kanıtlayacak derecede bir iddia daha konuşuluyor. O da Barış Alper'in transfer sürecinde Kerem'in etkili olduğu yönünde.

Benfica'ya gitmeden önce Galatasaray taraftarıyla arasına mesafe giren Kerem Aktürkoğlu, bu kez de Barış Alper'in transfer iddialarıyla şimşekleri üstüne çekti. Ortalığı karıştıran iddialara ise Barış Alper'den herhangi bir açıklama gelmiş değil.