Barış Alper ve Semih'e Premier Lig Ekibi Kancayı Taktı

Avrupa’da transfer dönemi sona ermesine rağmen, kulüplerin Türk yıldızlara ilgisi dinmedi. A Milli Takımın yıldız oyuncuları Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den bir takımın talip olduğu öne sürüldü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest’in Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz ve Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy’a talip olduğu iddia edildi.

HITC Football’da yer alan habere göre, Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy’un Premier Lig ekibinin radarında olduğu kaydedildi. İlgili haberde, Nottingham Forest’in Barış Alper ve Semih için Avrupa kulüpleriyle rekabet içinde olabileceği belirtildi.

Barış Alper'in Galatasaray ile 2027, Semih'in ise Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.