Formula 1'in Arkasında Artık Lüks Marka Devi Var! 1 Milyar Dolarlık İmza Atıldı

Louis Vuitton, Dior, Marc Jacobs, Tiffany ve Givenchy gibi lüks markaları bünyesinde barındıran dev şirket LVMH, Formula 1 ile 10 yıl sürecek bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmayla LVMH, 2013 yılından beri Formula 1’in resmi sponsoru olan Rolex'in yerini aldı. Bir milyar dolar değerinde olduğu belirtilen anlaşmayla LVMH, 2025 yılından itibaren Formula 1 yarışlarının ana sponsoru olacak.

Bu karar, motor sporlarının popülaritesinin ve izleyici kitlesinin arttığını gösteriyor. Formula 1’in 75. yıl dönümüne denk gelen 2025 sezonu, bu ortaklık için de sembol bir sezon olacak.

LVMH, spor dünyasında daha önce de pek çok anlaşma yapmıştı. Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL), Fifa Dünya Kupası ve Paris'teki Paralimpik ve Olimpiyat Oyunları ile ortaklıklar kuran marka, Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, Roger Federer ve Lionel Messi gibi yıldız sporcularla iş birlikleri gerçekleştirdi.