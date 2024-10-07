Galatasaraylı Yorumcu Çıldırdı! Bir Anda Soyunmaya Başladı... Sebebi Fenerbahçe

KRT TV'de yayınlanan KRT Futbol programında yaşananlar geceye damga vurdu. Diğer yorumcuların, programın Galatasaraylı yorumcusu Oğuz Altay'a yönelik olarak "Aziz Yıldırım 'bir gün herkes Fenerbahçeli olacak demişti, biz inanmamıştık Oğuz Altay bile sarı-lacivert giymiş" demesi üzerine ayağa kalkan Altay, kravatının sarı çorabının ise lacivert olduğunu fark etti.

Yaşanan bu durumun ardından bir anda kravatını ardından da çorabını çıkaran Altay, kravatını ve çorabını stüdyonun ortasına attı. Ayrıca diğer yorumculara tepki gösteren Altay "Ben sizinle uğraşamam abi, bu işlere gelemem" dedi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.