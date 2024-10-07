Yunanistan'da Korkunç Kaza! Genç Futbolcu Yanarak Öldü

Yunan futbolcu Christos Kermelidis, Larissa kentinde geçirdiği trafik kazasında yanan otomobilinden çıkamayınca hayatını kaybetti. 27 yaşındaki futbolcunun ölümü ülkesini yasa boğdu.

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Yunanistan'da Korkunç Kaza! Genç Futbolcu Yanarak Öldü

Yunanistan’daki Achilleas Farsalos kulübünde top koşturan 27 yaşındaki profesyonel futbolcu Christos Kermelidis, dün erken saatlerde feci bir kaza geçirdi. Larissa kenti çıkışında, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden genç futbolcu, önce yol kenarındaki bariyerlere sonra da elektrik direğine çarptı.

YANAN ARAÇTAN ÇIKAMADI

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; çarpmanın ardından takla atan otomobil yanmaya başladı. Araçtan çıkmayı başaramayan Kermelidis, yanarak hayatını kaybetti.

Ülke gündemine oturan olay sonrası bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

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Kaynak: Sözcü

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