Ünlü Milyarder Galatasaray'ı İstemedi: Yönetimin Eli Kolu Bağlandı

Vedat Aşçı yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya tesisleri ile ilgili son günlerde basında firmamız ve şahsımın adının geçmesi nedeniyle kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Galatasaray’ın Florya’daki değerli mülklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesini içtenlikle arzuluyorum" dedi.