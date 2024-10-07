Ünlü Milyarder Galatasaray'ı İstemedi: Yönetimin Eli Kolu Bağlandı
Galatasaray yönetimi, dört koldan Florya projesini yapacak inşaat şirketi arıyor. Son olarak ünlü milyarderin kapısını çalan sarı kırmızılı ekip, o isimden de onay alamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray yönetimi, Bankalar Birliği'nden çıkmak amacıyla Florya'daki mülklerinden elde edilecek gelirleri beklerken, konut inşaatı için uygun bir inşaat şirketi arayışına girdi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Astaş Holding ile görüşmelerde bulundu.
Astaş Holding'in sahibi Vedat Aşçı'nın, Galatasaray'ın projeye katılmasını kabul ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Aşçı, Galatasaray yönetiminin kendilerine bir teklif sunduğunu ancak mevcut projelerinin yoğunluğu nedeniyle olumsuz bir yanıt verdiklerini belirtti.
Vedat Aşçı yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya tesisleri ile ilgili son günlerde basında firmamız ve şahsımın adının geçmesi nedeniyle kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Galatasaray’ın Florya’daki değerli mülklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesini içtenlikle arzuluyorum" dedi.
Aşçı, Galatasaray yönetiminin, Astaş Holding'in de ihale sürecine katılmasını istediğini, ancak mevcut projelerinin yoğunluğu sebebiyle bu süreçte yer alamayacaklarını belirttiklerini vurguladı. Aşçı, "Bu konuyu Galatasaray yönetimine daha önce bildirdik. Florya’daki mülklerin ihale ve proje geliştirme sürecinin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını dilerim," ifadelerini kullandı.