Galatasaray ile Senegal Arasında 'Sakatlık' Krizi! Yıldız Futbolcu Acil Ameliyata Alınacak

Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan Ismail Jakobs'tan kötü bir haber geldi. Sarı-kırmızılı kulübün sol bek oyuncusu, sakatlığı nedeniyle hafta içinde ameliyat olacak. Başarılı sol bekin dizinde sahada olmasını engellemeyen fakat yine de ameliyat gerektiren bir problem olduğu ve bu hafta içinde geçireceği operasyon sonrası birkaç haftalık tedavi süreci olacağı belirtildi.

SENEGAL'DEN GALATASARAY'A TEPKİ

NTV'de yer alan habere göre; Senegal Futbol Federasyon ise Galatasaray kulüp doktorundan, Jakobs'un sakatlığına dair bilgi aldıklarını ve oyuncunun MR taramasının da bilgileri desteklediğini bildirdi.

Senegal Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bu bilginin ardından federasyon, oyuncunun sağlığından duyduğu endişe nedeniyle oyuncunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu ancak İsmail Jakobs'un kulübü Galatasaray tarafından pazar günü lig maçına çıkarıldığını ve maçın tamamında oynadığını takip etti. Bu durum karşısında Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılma onurunu yaşayabilmesi için derhal oyuncunun milli takıma gönderilmesini talep etti. Böylece Jakobs, İstanbul'dan ayrıldı ve pazartesi sabahı milli takıma geri döndü. Abdou Aziz Ndiaye, İsmail Jakobs'un varlığına rağmen kadroda kalmaya devam edecek" denildi.

Kaynak: NTV