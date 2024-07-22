Barış Alper Yılmaz Hakkında Bomba İddia! Eşyalarını Toplamak İçin İstanbul'a Geldi, O Takıma İmzayı Attı

Galatasaray ve EURO 2024'te A Milli Takım'daki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz'ın Liverpool'a imza attığı iddia edildi. İstanbul'a gelen milli oyuncunun Galatasaray'ın yeni sezon çalışmalarına katılmak için değil sadece eşyalarını toplamak için şehre geldiği de öne sürülenler arasında.

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Barış Alper Yılmaz Hakkında Bomba İddia! Eşyalarını Toplamak İçin İstanbul'a Geldi, O Takıma İmzayı Attı

2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın gözdeleri arasında olan ve EURO 2024'teki performansıyla Avrupa'nın radarına giren Barış Alper Yılmaz'ın hangi takıma gideceği merak konusuydu. Barış Alper Yılmaz'ın Premier Lig devi Liverpool'a imzayı attığı iddia edildi. Hatta bir adım daha ileri gidilirken, Londra'da bulunan milli takımın yıldızı İngiliz takımı için sağlık kontrolünden bile geçtiği kaydedildi.

TRANSFER AÇIKLAMASINA BİRKAÇ GÜN ERTELEME

Bir diğer iddiaya göre Galatasaray'da önce Doue sonra Wendel transferi açıklanacak, sonra da Barış Alper'in Liverpool'a transferi duyurulacaktı ancak iddialara göre Wendel ve Doue transferleri açıklanamadığı için Liverpool'dan Barış Alper'in transferinin resmen açıklanmasının birkaç gün ertelenmesi talep edildi.

EŞYALARINI TOPLAMAYA GELDİ

Tüm takımların milli oyuncuları kamplara katılırken, Barış Alper Yılmaz henüz katılmamıştı. Özel uçakla İstanbul'a gelen milli oyuncunun Galatasaray'ın yeni sezon çalışmalarına katılmak için değil sadece eşyalarını toplamak için şehre geldiği de iddialar arasında.

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Etiketler
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