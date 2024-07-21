Aziz Yıldırım'dan Sürpriz Karar! Cumartesi Günü O da Katılıyor...

Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenecek toplantı, 10.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

AZİZ YILDIRIM'DAN SÜRPRİZ KARAR: YÜKSEK DİVAN KURULU'NA KATILACAK

Yüksek Divan Kurulu toplantısı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sports Digital’in haberine göre Fenerbahçe’nin eski başkanlarından olan Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesinde destek olmak amacıyla, cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’na katılacak.

YILDIRIM VE KOÇ ARASINDAKİ BUZLAR SEÇİM SONRASI ERİMİŞTİ

Aziz Yıldırım, 9 Haziran ayında yapılan seçimde Fenerbahçe başkanlığı için Ali Koç’a rakip olmuştu. Ali Koç, 16.464 oy alarak yeniden başkan seçilirken Aziz Yıldırım ise 10.483 oy almıştı. Seçimin ardından iki başkan kürsüye çıkarak el ele tribünleri sallamış ve uzun bir aranın ardından barış ortamı sağlanmıştı.

Öte yandan iki isim seçimden önce canlı yayında bir araya gelmiş ve söz konusu yayın taraftarları da memnun etmişti.